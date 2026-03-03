Una Epstein Walk of Shame spunta a pochi passi dalla Casa Bianca

Keystone-SDA

Una "Epstein Walk of Shame" è spuntata in un parco di Washington. Il "cammino", ispirato alla Hollywood Walk of Fame che celebra il talento dei divi del cinema, mette alla gogna politici e miliardari che hanno avuto rapporti con il finanziere pedofilo.

1 minuto

(Keystone-ATS) La “passeggiata della vergogna”, allestita su Farragut Square, a pochi passi dalla Casa Bianca, consiste in adesivi che riportano i nomi di influenti amici di Jeffrey Epstein e includono codici QR collegati a specifiche voci che li riguardano nei fascicoli recentemente resi pubblici dal Dipartimento della Giustizia.

Essere citati in quei dossier non implica necessariamente alcun illecito; tuttavia, diverse personalità hanno dovuto affrontare domande imbarazzanti sui loro rapporti di amicizia con il finanziere caduto in disgrazia in seguito alla pubblicazione dei documenti e alcuni di loro si sono dimessi dai loro incarichi.

Tra i personaggi citati accanto alle “stelle” della “passeggiata della vergogna” ci sono la complice di Epstein, Ghislaine Maxwell, l’ex presidente Bill Clinton, l’ex principe britannico Andrew Mountbatten-Windsor, Bill Gates, l’ex presidente di Harvard Larry Summers, il magnate della catena di lingerie Victoria’s Secret e il ministro del Commercio Howard Lutnick. Era stata inclusa una stella dedicata anche al patron di Tesla Elon Musk, ma l’adesivo è stato rapidamente strappato.