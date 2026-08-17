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Una settimana per la lotta allo spreco alimentare in Svizzera

Ancora troppo cibo finisce nella spazzatura. Keystone-SDA

In Svizzera ogni anno vengono gettati circa 80 chili di cibo a persona. Per sensibilizzare la popolazione e incoraggiarla ad agire, aziende, ONG e autorità pubbliche organizzano la prima Settimana nazionale contro lo spreco alimentare dal 12 al 20 settembre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo spreco alimentare è una delle sfide ambientali alle quali ognuno può reagire immediatamente, hanno sottolineato oggi le organizzazioni partner. Secondo loro, gran parte del problema potrebbe essere evitato grazie a “piccoli cambiamenti” nella vita quotidiana, ad esempio al momento della spesa, della conservazione e della preparazione dei pasti.

Se per una settimana non gettassero via il cibo, le famiglie svizzere potrebbero salvare circa 30 milioni di pasti, sempre secondo gli organizzatori. Questi ultimi sottolineano inoltre il costo ambientale del fenomeno: gli sprechi alimentari rappresentano un quarto dell’impronta ambientale della nostra alimentazione, ovvero la metà di quella dell’intero traffico motorizzato individuale in Svizzera.

La Svizzera si è impegnata a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, “un obiettivo ambizioso”, riconoscono gli organizzatori. Ma molte persone sono pronte a cambiare il proprio comportamento e mancano solo informazioni concrete o spunti d’azione applicabili nella quotidianità.

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