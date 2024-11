Usa: caccia alle scimmie, oltre 40 scappate da un centro ricerca

I residenti di una cittadina del South Carolina si sono ritrovati in uno scenario da film 'Jumanji'. Oltre 40 scimmie sono scappate dall'Alpha Genesis Primate Research Center, un centro di ricerca specializzato in macaco rhesus a Yemassee.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito il dipartimento di polizia locale. La fuga è stata causata da un errore umano a causa della distrazione di un guardiano che non ha chiuso le porte.

Alpha Genesis ha specificato che le scimmie sono tutte femmine, del peso di poco meno di tre kg e di giovane età: non sono state utilizzate per esperimenti e non hanno alcuna malattia. Hanno tuttavia scoraggiato i residenti ad interagire con gli animali. I primati non sono una specie violenta, ma possono diventare irrequieti se affamati.

Non è la prima volta che il centro di ricerca va incontro ad un incidente simile. Il quotidiano locale The Post and Courier ha scritto che nel 2016 scapparono 19 primati: furono ritrovati dopo sei ore.