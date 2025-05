USA: Cessna si schianta a San Diego, 2 morti, 15 case in fiamme

Keystone-SDA

Un piccolo aereo si è schiantato all'alba in un quartiere di San Diego, in California, causando due morti e otto feriti. Lo hanno riferito le autorità locali secondo quanto riportato dalla CNN. Non è ancora chiaro quante persone si trovassero a bordo del Cessna550.

(Keystone-ATS) Lo schianto, ha spiegato il vice capo dei vigili del fuoco della città Dan Eddy durante una conferenza stampa, ha provocato incendi in circa 15 case e diversi veicoli, e costretto ad evacuare la zona nel quartiere di villette vicino all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive.

Vigili del fuoco, esercito e polizia stanno controllando casa per casa il quartiere militare a nord della città californiana. “Non abbiamo trovato morti, né ci sono feriti che abbiano richiesto il ricovero in ospedale”, ha detto Eddy.

“Per ora non sappiamo quanti passeggeri ci fossero, oltre al pilota”, ha aggiunto. “L’aereo privato è registrato nel Midwest. Stiamo controllando i documenti per sapere chi fosse il pilota e quanti passeggeri trasportasse. Questo tipo di velivoli hanno posto per 10-12”.

L’incidente è successo intorno alle 03.45 (le 12.45 in Svizzera), mentre la visibilità era ridotta da una fitta nebbia – un fenomeno piuttosto comune vicino all’Oceano in questa stagione – nell’area che si trova sulla traiettoria di atterraggio del vicino aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. Il Cessna 550 ha prima urtato una casa per poi cominciare a perdere pezzi fino a precipitare.

“Ci siamo trovati di fronte una scena terrificante, con abitazioni e macchine che hanno preso fuoco nello stesso momento”, ha detto il capo della polizia di San Diego Scott Wahl. Gli incendi sono già tutti spenti.