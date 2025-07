USA: si aggrava il bilancio in Texas, i morti sono 67

Keystone-SDA

I morti per le alluvioni in Texas sono 67, di cui 21 bambini. Lo riportano i media americani. Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto tre giorni fa dalle acque del fiume Guadalupe.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di un miracolo, quello di trovarle ancora in vita. “Preghiamo per loro”, ha detto in inglese il Papa durante l’Angelus esprimendo il suo dolore e le sue “condoglianze” per tutte le vittime.

Nella contea di Kerr, quella più colpita, oltre 400 soccorritori e migliaia di volontari sono all’opera nel fango e fra gli alberi caduti per cercare vittime e sopravvissuti. Ci sono anche i genitori delle bimbe disperse ad aiutare: sul loro viso è evidente l’angoscia per un’attesa che sembra senza fine. L’area che si trovano a perlustrare è molto ampia: l’acqua infatti ha trascinato per chilometri abitazioni, auto e tutto quello che ha trovato nel suo tragitto.

A quasi tre giorni dalle esondazioni una donna è stata trovata viva, attaccata a un ramo dopo essere stata trasportata dal fiume Guadalupe per più di venti chilometri. Trascinato, invece, via dalle acque Julian Ryan, che era riuscito a mettere in salvo la sua fidanzata e i suoi due figli prima di essere travolto e spazzato via: “non ce la farò, vi voglio bene”, sono state le sue ultime parole.

“Andremo avanti fino a che non avremo trovato tutti”, ha assicurato il governatore del Texas Greg Abbott a fianco della ministra per la sicurezza nazionale Kristi Noem. Dal suo club di golf a Bedminster, Donald Trump segue gli sviluppi. Il presidente ha firmato la dichiarazione di grave disastro che sblocca gli aiuti federali e consente l’intervento della Federal Emergency Management Agency, quella protezione civile che il tycoon si è ripromesso di smantellare.

“Quello che le famiglie” della vittime stanno provando è una “tragedia inimmaginabile. L’amministrazione Trump continua a lavorare con le autorità locali e statali”, ha assicurato il presidente. In campo per i soccorsi la casa Bianca ha dispiegato anche la Guardia Costiera, dotata di tecnologie capaci di proseguire le ricerche anche di notte.