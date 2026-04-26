USA: spari alla cena di Trump con la stampa, presidente illeso

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump è illeso dopo che un uomo armato ha tentato di fare irruzione ieri sera alla cena della White House Correspondents' Association, l'appuntamento che ogni anno riunisce il capo della Casa Bianca e la stampa accreditata.

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(Keystone-ATS) Trump è stato portato in sicurezza mentre gli agenti del Secret Service (l’agenzia responsabile della protezione dei presidenti degli Stati Uniti, delle rispettive famiglie e dei capi di stato in visita negli USA) hanno bloccato e arrestato l’attentatore prima che raggiungesse la sala del banchetto all’hotel Hilton di Washington.

“Che serata a Washington D.C. I servizi segreti e le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno agito rapidamente e con coraggio. L’attentatore è stato arrestato, e ho raccomandato di ‘lasciare che lo spettacolo continui’, ma mi affiderò completamente alle forze dell’ordine”, ha scritto poi Trump sulla sua rete sociale Truth Social, dove ha postato anche la foto dell’attentatore.

L’hotel Hilton di Washington non è “un edificio particolarmente sicuro”, ha anche indicato, riconoscendo tuttavia che il dispositivo di sicurezza invece “era molto sicuro”.

È proprio davanti a questo albergo che il presidente Ronald Reagan fu ferito da un colpo di pistola nel 1981 in occasione di un attentato.

Come riporta l’agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP) l’uomo, identificato, 31 anni, di Torrance, in California, si è presentato armato di pistole e coltelli e ha tentato di farsi strada verso il salone sotterraneo dove si trovavano Trump e numerosi altri esponenti di primo piano dell’amministrazione invitati per la serata.

Diversi ospiti si sono gettati sotto i tavoli. Alcuni hanno riferito di aver sentito colpi d’arma da fuoco provenire dalla hall.

Un agente del Secret Service è stato raggiunto da uno sparo, fermato però dal giubbotto antiproiettile e le sue condizioni non sono gravi.

Qualche ora dopo, l’agente è stato dimesso dall’ospedale, riporta Nbc News, la divisione notizie della rete televisiva newyorkese Nbc, citando una fonte a conoscenza delle sue condizioni.

La polizia federale statunitense FBI ha confermato l’arresto del sospettato e ha attivato l’ufficio locale di Washington. L’evento è stato sospeso e sarà riprogrammato.

Due ore circa dopo i fatti, Trump è comparso alla Casa Bianca ancora in smoking. “Quando conti qualcosa, ti vengono contro”, ha detto, definendo l’attentatore “malato”. A suo stesso avviso gli inquirenti sembrano orientati verso la pista del lupo solitario.

“Non è la prima volta, negli ultimi anni, che la nostra Repubblica è stata presa di mira da un potenziale assassino che intendeva uccidere”, ha anche affermato.

Il presunto autore della sparatoria comparirà domani in tribunale, hanno annunciato le autorità statunitensi nel corso di una conferenza stampa. Sarà incriminato con due capi d’accusa: il primo per uso di arma da fuoco durante un reato violento e il secondo per aggressione a un agente federale con arma pericolosa, ha precisato il procuratore della capitale americana, Jeanine Pirro.

Il 31enne ha affermato che puntava a colpire “funzionari del governo”, riporta Cbs News, la testata giornalistica dell’emittente radiotelevisiva newyorkese Cbs, citando due fonti a conoscenza delle indagini.