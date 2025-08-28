The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: stretta su visti per studenti e giornalisti stranieri

L'amministrazione americana di Donald Trump ha annunciato una stretta sui visti di studenti e giornalisti stranieri. Secondo una nota del Dipartimento per la sicurezza interna, le nuove regole limiteranno drasticamente il tempo di permanenza negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Secondo le nuove regole, per gli studenti stranieri i visti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i quattro anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni – al momento sono due anni prima del rinnovo – e comunque limitati alla durata dell’incarico.

