USA e Russia hanno discusso diversi accordi energetici, Reuters

Funzionari statunitensi e russi hanno discusso di diversi accordi energetici a margine dei negoziati di questo mese per la pace in Ucraina. Lo scrive sul proprio sito l'agenzia di stampa britannica Reuters citando cinque fonti a conoscenza dei colloqui.

(Keystone-ATS) Secondo le fonti gli accordi sono incentivi per incoraggiare il Cremlino ad accettare la pace.

I funzionari hanno discusso della possibilità che la compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil rientri nel progetto russo di petrolio e gas Sakhalin-1. È stata aperta anche la possibilità che Mosca acquisti attrezzature americane per i suoi progetti di gas naturale liquefatto, come l’Arctic LNG 2, soggetto a sanzioni. Un’altra idea è che gli Stati Uniti acquistino da Mosca navi rompighiaccio a propulsione nucleare.

I colloqui si sono svolti durante il viaggio dell’inviato statunitense Steve Witkoff a Mosca all’inizio di questo mese, quando ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e il suo inviato per gli investimenti Kirill Dmitriev.

Gli accordi sono stati discussi anche a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e anche al vertice tra l’inquilino della Casa Bianca e il capo del Cremlino in Alaska del 15 agosto. “La Casa Bianca voleva davvero un titolo dopo il vertice in Alaska, annunciando un importante accordo di investimento”, ha affermato una delle fonti. “È così che Trump sente di aver ottenuto qualcosa”.

Trump e la sua squadra per la sicurezza nazionale continuano a collaborare con funzionari russi e ucraini per un incontro bilaterale per fermare le uccisioni e porre fine alla guerra, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca in risposta alle domande sugli accordi. Non è nell’interesse nazionale continuare a negoziare pubblicamente queste questioni, ha affermato il funzionario.

La notizia di colloqui per gli accordi energetici giunge mentre Trump continua a minacciare di imporre ulteriori sanzioni alla Russia se i colloqui di pace non faranno progressi e di imporre dazi doganali elevati all’India, un importante acquirente di petrolio russo. Tali misure renderebbero difficile per la Russia mantenere lo stesso livello di esportazioni di greggio.

Lo stesso giorno del vertice in Alaska, Putin ha firmato un decreto che potrebbe consentire agli investitori stranieri, tra cui ExxonMobil, di riacquistare quote del progetto Sakhalin-1. Tale autorizzazione è subordinata all’adozione di misure da parte degli azionisti stranieri a sostegno della revoca delle sanzioni occidentali contro la Russia.

ExxonMobil ha abbandonato le sue attività in Russia nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, subendo una svalutazione di 4,6 miliardi di dollari (3,7 miliardi di franchi al cambio attuale). La sua quota di operatore del 30% nel progetto Sakhalin-1, nell’estremo oriente russo, è stata sequestrata dal Cremlino quello stesso anno.