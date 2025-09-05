USA inviano F-35 a Porto Rico “per contrastare trafficanti droga”
Gli Stati Uniti stanno inviando dieci aerei da combattimento F-35 a Porto Rico per contrastare i cartelli della droga nei Caraibi, riferiscono all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) fonti informate sul dossier.
(Keystone-ATS) Porto Rico, ufficialmente Stato libero associato di Porto Rico, è un territorio non incorporato degli Stati Uniti d’America, con status di autogoverno.
L’invio dei caccia nell’isola avviene in un contesto di crescenti tensioni per l’intensificarsi della presenza di Washington nella regione.