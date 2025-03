Vaud: Consiglio di Stato ritira finanze a Valérie Dittli

Keystone-SDA

La consigliera di Stato vodese Valérie Dittli (Centro) non è più responsabile del Dipartimento cantonale delle finanze e dell'agricoltura.

(Keystone-ATS) Messa in causa da un’analisi esterna condotta sul dipartimento, Dittli deve cedere la gestione delle finanze alla collega PLR Christelle Luisier, attuale presidente dell’esecutivo.

Il contenuto della perizia, commissionata in gennaio all’ex consigliere di Stato ed ex consigliere agli Stati (PS/NE) Jean Studer, è stato presentato oggi in una conferenza stampa. Ne risulta che il Consiglio di Stato deve prendere misure “il più rapidamente possibile” per garantire “il buon funzionamento dello Stato e per proteggere la salute dei dipendenti interessati”, ha comunicato oggi il governo vodese.

Il rapporto Studer evidenzia in particolare “una collaborazione gravemente compromessa” tra Valérie Dittli e la sua direttrice generale della fiscalità, Marinette Kellenberger. Questa cattiva intesa si estende “al di là delle due protagoniste”.