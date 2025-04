Vendere appartamento è meno facile, durata annunci aumenta

Keystone-SDA

I tempi necessari per la vendita di un appartamento in proprietà tornano ad aumentare in Svizzera e ancora di più in Ticino.

2 minuti

(Keystone-ATS) A livello nazionale la durata media di pubblicazione di un’inserzione sui principali portali è salita del 23% nel 2024 rispetto ai dodici mesi precedenti, attestandosi a 92 giorni, a fronte dei 75 del 2023 e dei 77 del 2022. Si tratta del valore più elevato dal periodo luglio 2019-giugno 2020.

I dati emergono da un’analisi periodica (Online Home Market Analysis, OHMA) di cui danno notizia oggi una delle piattaforme, ImmoScout24 (entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali), l’Associazione dei proprietari fondiari (APF-HEV) e lo Swiss Real Estate Institute, una fondazione della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT).

Le differenze regionali sono importanti. Nella Svizzera orientale gli annunci rimangono per solo 62 giorni (58 nel 2023), a Zurigo per 67 giorni (56) e a Ginevra per 69 (64). Già più lunghi sono i tempi nella Svizzera orientale, che comprende i Grigioni: 79 (66 l’anno prima). Seguono Svizzera nord-occidentale con 81 (69), Espace Mittelland con 85 (71), nonché Vaud e Vallese con 93 (75). Chiude la graduatoria, molto staccato, il Ticino, che mette a referto 168 giorni (131 nel precedente rilevamento): l’incremento è del 28%.

“In un contesto di tassi d’interesse in calo, sarebbe puramente razionale aspettarsi una ripresa della domanda di immobili residenziali e quindi una riduzione dei tempi di acquisto”, commenta Martin Waeber, direttore di SMG, citato in un comunicato odierno. “Ma l’esperienza insegna che gli adeguamenti dei tassi influenzano la domanda di case occupate dai proprietari solo con un certo ritardo”.

L’anno scorso le inserzioni hanno raggiunto quota 100’000, confermando una crescita notata negli ultimi anni. “Dal punto di vista dell’offerta ora c’è più concorrenza: ciò rende più importante che mai una presentazione accattivante e completa sulle piattaforme immobiliari di riferimento”, conclude l’esperto.