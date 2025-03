Vertice di Londra concluso, Zelensky va da re Carlo

Keystone-SDA

Si è concluso il vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea. I leader stanno andando via uno dopo l'altro e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già partito in elicottero per raggiungere re Carlo nella residenza di Sandringham.

(Keystone-ATS) Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha parlato di un incontro “utile”, ringraziando Keir Starmer ed evocando ulteriori “consultazioni” europee, con l’obiettivo di delineare una pace “giusta e duratura” in Ucraina con le necessarie “garanzie di sicurezza” per Kiev.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del summit di Londra ha sottolineato che è necessario “intensificare in modo massiccio” la produzione militare e gli investimenti, ha sottolineato, ribadendo l’intenzione di proporre un piano al Consiglio europeo straordinario in programma il 6 marzo a Bruxelles.

“Siamo pronti, insieme a voi, a difendere la democrazia e il principio secondo cui esiste uno stato di diritto” e pertanto “non si può invadere e intimidire i vicini o cambiare i confini con la forza”, ha aggiunto von der Leyen rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di mandare un messaggio agli Stati Uniti di Donald Trump.