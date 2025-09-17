Vivian Wilson, la figlia di Musk, debutta alla Fashion Week NY

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Vivian Jenna Wilson, la figlia sconfessata di Elon Musk per aver fatto cambio di sesso, ha debuttato come modella alla Fashion Week di New York che ha appena passato il testimone alla settimana della moda di Londra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Capelli biondo-fragola lunghi fino alla vita, Vivian ha sfilato su quattro passerelle dopo aver conquistato una copertina del settimanale New York che le ha dato il benvenuto nel mondo dei vip.

La figlia di Musk ha partecipato allo show di Prabal Gurung nella chiesa di St. Bartholomew su Park Avenue in un maxiabito ecru e lo sguardo da modella fisso nel vuoto. Ha poi calcato le passerelle di Dauphinette e Olivia Cheng (top da bikini e gonna asimmetrica bianca coperta di scarafaggi verdi).

Poi, per il designer di accessori Alexis Bittar, ha preso parte a un finto concorso di Miss America (ovvio riferimento a Donald Trump che ne fu il patron tra 1996 e 2015) in cui tutte le concorrenti erano donne trans in rappresentanza di stati repubblicani.

Vivian, nel ruolo di Miss North Carolina, ha storto gli occhi quando è stato annunciato che aveva vinto Miss Louisiana interpretata per l’occasione dall’attivista Gia Love.

