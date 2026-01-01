VS: Crans-Montana, vari morti e feriti in esplosione bar

Keystone-SDA

Capodanno tragico stanotte a Crans-Montana: verso le 01:30, un'esplosione nel bar “Le Constellation” della nota località turistica ha causato diversi morti e feriti, secondo quanto indicato stamane da una nota della polizia cantonale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un “grave incidente””si è verificato nel bar intorno all’1:30, ha riferisce la polizia nel comunicato pubblicato poco dopo le 08:00. “Diverse persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite”.

Poco prima, il portavoce della polizia Gaëtan Lathion aveva parlato di un’esplosione di origine sconosciuta. Sul suo sito web, il quotidiano “Le Nouvelliste” parla di “una quarantina di morti e almeno 100 feriti”.

Al momento della tragedia, nel locale erano presenti più di un centinaio di persone, secondo quanto riportato dalla polizia. Nel frattempo, è stato organizzato un importante dispositivo di sicurezza.

La polizia cantonale e municipale, i pompieri e diversi elicotteri sono intervenuti sul posto. L’intervento è ancora in corso, precisa il comunicato. L’accesso alla zona è vietato. È stato emanato anche un divieto di sorvolo su Crans-Montana.

La polizia terrà una conferenza stampa alle 10:00 a Lens. È stata attivata una helpline per le famiglie: 084 811 21 17.