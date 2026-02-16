VS: deraglia treno per valanga sui binari, cinque feriti

Keystone-SDA

Cinque persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno regionale della compagnia BLS avvenuto stamattina sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn, nella Lötschental (VS).

(Keystone-ATS) Stando ai primi elementi dell’inchiesta, una valanga avrebbe attraversato la ferrovia poco prima del passaggio del convoglio.

È quanto afferma in un comunicato la polizia vallesana, precisando che l’incidente si è verificato intorno alle 7.00 all’uscita della “Stockgalerie”. Al momento dei fatti, a bordo si trovavano 29 persone.

Stando alle forze dell’ordine cantonali, uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Sion, mentre altri quattro sono stati curati sul posto e per loro non si è reso necessario il ricovero. L’insieme dei passeggeri ha potuto essere evacuato dal treno, si precisa nella nota.

Spetterà ora al Ministero pubblico indagare per determinare le circostanze esatte del sinistro. Per quanto riguarda la circolazione, un servizio sostitutivo con dei bus è stato istituito fra Goppenstein e Gampel per assicurare la continuazione del viaggio ai passeggeri coinvolti.

Il convoglio interessato è un RegioExpress partito da Spiez (BE) alle 6.12, ha indicato la BLS a Keystone-ATS. Secondo il sito delle FFS, il traffico ferroviario è interrotto tra Goppenstein e Briga (VS) e lo resterà almeno fino alle 05.30 di domani mattina “a causa di una valanga”. I viaggiatori devono dunque mettere in conto ritardi e cancellazioni.