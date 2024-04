Wafa, 120mila alle preghiere dell’ultimo venerdì di Ramadan

(Keystone-ATS) Sono stati circa 120mila i fedeli musulmani che hanno partecipato alle preghiere dell’ultimo venerdì di Ramadan sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme, che si è appena conclusa.

Lo ha riferito l’agenzia palestinese Wafa che ha anche criticato le “misure di sicurezza severe e senza precedenti dell’occupazione” e anche di 11 arresti da parte della polizia israeliana.

La polizia – che ha parlato di situazione “calma” – ha detto che otto di questi erano stati fermati in mattinata nel sospetto di “istigazione e sostegno al terrorismo”. Altri 3 – ha aggiunto il portavoce della polizia – al termine delle preghiere. La polizia ha spiegato che resterà in alta vigilanza anche domani mattina per la conclusione delle preghiere di Laylat al-Qadr sulla Spianata.