Whoopie Goldberg dal Papa, “un incontro meraviglioso”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “Un incontro meraviglioso”: è raggiante l’attrice americana all’uscita dell’incontro con Papa Francesco, il primo evento con comici da tutto il mondo, oltre un centinaio in tutto.

Alla domanda se il Papa parteciperà a Sister Act 3 (lei aveva qualche tempo fa postato un video in cui scherzando parlava di questa eventualità), Goldberg ha risposto ridendo: “Oggi non era il contesto giusto per chiederglielo, probabilmente gli invierò una mail”.

Luciana Litizzetto legge la preghiera del buonumore di San Tommaso e commenta: “Oggi è una giornata di gioia, di solito ci vediamo solo per i funerali…”. C’è Geppi Cucciari che arriva dal Papa con una bottiglia di mirto: “La regola della Sardegna è non arrivare mai a mani vuote”. Christian De Sica dice: “Il Papa è più spiritoso di noi”. Poi riferisce che il Pontefice gli ha detto di avere visto il film ‘Miracolo a Milano’ del padre Vittorio De Sica “cinque volte”.

“Mi ha colpito molto quando il Papa ha detto che facciamo sorridere Dio. Noi ci accontentiamo di far ridere… già se qualcuno ride va bene”, scherza Giovanni Scifoni. Anche Giacomo Poretti è stato colpito dalla frase del Pontefice: “Tutte le volte che si riesce a far sorridere, facciamo sorridere anche Dio, è un messaggio da meditare”. “Io devo ancora capire come fare sorridere Dio”, dice dal canto suo Luca Bizzarri.

Nell’incontro, organizzato dai Dicasteri della Cultura e della Comunicazione, hanno partecipato 107 artisti da tutto il mondo, non solo attori ma anche scrittori umoristici e vignettisti.