Xi, ‘le relazioni della Cina con l’Ungheria sono all’apice’

2 minuti

(Keystone-ATS) “Le relazioni sino-ungheresi sono al loro apice” in 75 anni di storia: lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita a Budapest.

La dichiarazione ai giornalisti è stata fatta dal leader cinese alla chiesa carmelitana di Buda, sede del primo ministro ungherese Viktor Orban, e rilanciata da autorità cinesi.

Xi ha enfatizzato l’intenzione di “portare il nostro partenariato strategico a nuovi apici” attraverso scambi culturali e cooperazione economica. Dal canto suo Gergely Gulyas, capo di gabinetto di Orban, ha elogiato l’importanza crescente dell’Ungheria a livello internazionale, evidenziata dalla scelta di Xi di visitare Parigi e Budapest.

L’opposizione ungherese ha fatto trapelare preoccupazioni riguardo l’opacità dei contratti cinesi, l’impatto ambientale delle fabbriche frutto degli investimenti di Pechino e la corruzione che arricchirebbe la “cerchia di Orban”. Alcuni contestatori hanno indossato costumi da “Winnie the Pooh”, facendo irriguardoso riferimento alla presunta somiglianza del leader cinese con il celebre orso dei cartoni animati.

Mentre durante la visita a Parigi Xi aveva avuto scambi “franchi” con il presidente francese Emmanuel Macron su questioni come gli attriti commerciali tra Cina ed Europa e i legami tra Pechino e Mosca, a Budapest non è stata divulgata alcuna discussione su temi controversi: con i media tenuti a distanza, l’enfasi viene data a una soluzione pacifica in Ucraina mentre si mantiene la vicinanza al Cremlino.