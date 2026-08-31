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Xi ha incontrato Putin a Bishkek a margine del vertice Sco

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Bishkek il presidente russo Vladimir Putin, a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo riferisce Xinhua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta del secondo colloquio faccia a faccia tra i due leader quest’anno.

Xi è arrivato nella capitale del Kirghizistan ieri, dove partecipa al vertice della Sco e a una visita di Stato nel Paese.

I colloqui tra Xi e Putin erano stati annunciati dal Cremlino nei giorni scorsi. Tra i temi previsti figura anche il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, destinato a collegare la Russia alla Cina passando attraverso la Mongolia.

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