The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a Bishkek

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato questa mattina a Bishkek alla cerimonia di benvenuto organizzata dal presidente kirghiso Sadyr Japarov. Lo riferiscono l'agenzia di stampa Xinhua e China News Service.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a Bishkek

Xi partecipa alla cerimonia di benvenuto a BishkekLa cerimonia si è svolta al Palazzo dell’Armonia della capitale, dove Japarov e la moglie hanno accolto Xi.

Xi è arrivato in Kirghizistan ieri per una visita di Stato e per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in programma a Bishkek. Al suo arrivo, il presidente cinese aveva sottolineato i progressi nei rapporti bilaterali e l’attuazione di grandi progetti, tra cui la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan.

In vista della visita, nei giorni scorsi Xi aveva pubblicato un articolo firmato sul Kyrgyzstan Daily e sull’agenzia nazionale Kabar, nel quale definiva Cina e Kirghizistan “buoni vicini”, “buoni partner con un destino condiviso” e “buoni amici che si aiutano reciprocamente”.

Xi aveva indicato tra le priorità il rafforzamento del commercio e degli investimenti, della connettività e della cooperazione nei settori delle risorse minerarie verdi, dell’economia digitale, dell’energia pulita e dell’intelligenza artificiale. Aveva inoltre chiesto di rafforzare l’allineamento delle strategie di sviluppo e gli scambi sulle esperienze di governo, per portare avanti la costruzione di una comunità Cina-Kirghizistan dal futuro condiviso.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR