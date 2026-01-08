The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Zalando chiude magazzino in Germania e taglia 2700 dipendenti

Il rivenditore tedesco di moda online Zalando ha annunciato che chiuderà un centro logistico e taglierà 2700 dipendenti in Germania, quasi un sesto del totale, per ristrutturare la sua rete europea.

(Keystone-ATS) “Abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di chiudere il nostro centro logistico di Erfurt, in Germania, entro la fine di settembre 2026”, si legge in una nota. “Inoltre, interromperemo le operazioni in tre magazzini al di fuori della Germania gestiti da fornitori di servizi esterni per Zalando e About you”, continua il testo dove la società si impegna “a collaborare con le autorità locali e le organizzazioni della società civile per mitigare l’impatto” della ristrutturazione.

L’azienda spiega che queste modifiche della rete, che comprenderà 14 centri di distribuzione in sette paesi, “garantiscono di continuare a creare valore e crescere come previsto, in linea con i nostri attuali obiettivi di crescita a medio termine, pari a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5-10% sia per il volume lordo delle merci (GMV) che per il fatturato”.

