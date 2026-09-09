Zelensky e teste coronate ai funerali di Re Harald V di Norvegia

Keystone-SDA

Condividi

Alle 13.00 si è svolto un minuto di silenzio in tutta la Norvegia in onore del Re Harald V, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Ai funerali di oggi sono giunti leader da tutto il mondo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alla cerimonia nella cattedrale luterana a Oslo sono presenti esponenti delle diverse famiglie reali tra cui i sovrani di Svezia, Danimarca, Spagna, Olanda, Belgio, Giordania mentre il Principe William e la Principessa Anne sono in rappresentanza del Regno Unito. In rappresentanza della Svizzera partecipa alla cerimonia l’ex consigliera federale Viola Amherd, che aveva incontrato il monarca nell’ambito di una visita a Oslo due anni fa. Tra i leader mondiali è venuto anche Volodymyr Zelensky.

Stando alla Nrk, sarebbero 224’000 le persone presenti lungo le strade del centro di Oslo per salutare un ultima volta ‘il nonno di tutta la Norvegia’. In seguito alla cerimonia il feretro verrà portato alla chiesa del castello di Akershus, sempre a Oslo, dove si svolgerà una cerimonia privata per la famiglia e i suoi ospiti prima della sepoltura, nel mausoleo reale.

Quando il nuovo Re Haakon VIII uscirà dalla chiesa del castello di Akershus verrà alzata la bandiera, che si trova a mezz’asta dal giorno della morte del sovrano. Si concluderà così il periodo di lutto nazionale, poi il governo e il parlamento in Norvegia potranno tornare a svolgere le loro attività a pieno ritmo.