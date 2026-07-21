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Zelensky rimuove Syrsky da capo delle forze armate

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Syrsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapatyi. Sono grato a Oleksandr Syrsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram.

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