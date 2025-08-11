The Swiss voice in the world since 1935

ZH: con 10 chili di cocaina all’aeroporto, brasiliana nei guai

Keystone-SDA

All'aeroporto di Zurigo una 42enne brasiliana è finita in manette dopo essere stata pizzicata con circa 10 chili di cocaina nei bagagli. Lo rende noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in un comunicato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La donna partita da San Paolo, era giunta in Svizzera lo scorso 2 agosto poco prima di mezzanotte, passando da Lisbona. Allo scalo di Kloten, le forze dell’ordine hanno scoperto in una prima valigia della passeggera 5,5 chili di cocaina, nascosti in un doppiofondo.

Durante la perquisizione, i collaboratori dell’UDSC hanno notato che la 42enne teneva con sé un documento dello sportello degli oggetti smarriti, in cui la brasiliana dichiarava che la sua seconda valigia non era ancora giunta a destinazione. In questo bagaglio la polizia cantonale di Zurigo, che ha preso in custodia la donna, ha trovato il giorno seguente altri 4,5 chili dello stesso stupefacente, anch’essi nascosti in un doppiofondo.

