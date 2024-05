ZH: Takeda, tagli fino a 120 posti di lavoro a Opfikon

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’azienda farmaceutica giapponese Takeda ha annunciato la riduzione di 120 posti di lavoro nel suo stabilimento di Opfikon, nel canton Zurigo. La procedura di consultazione prevista dalla legge è attualmente in corso.

Un portavoce di Takeda ha confermato a Keystone-ATS quanto si è appreso dalla testata in lingua tedesca NZZ stamane. Stando alla società, il contesto dei licenziamenti previsti è un programma di efficienza pluriennale a livello aziendale.

Takeda ha informato i circa 1200 dipendenti del sito di Opfikon delle sue intenzioni, ha aggiunto il portavoce. Il processo di consultazione con i rappresentanti dei collaboratori è attualmente in corso e dovrebbe concludersi nella seconda metà di giugno.

Secondo l’azienda, l’organizzazione di distribuzione per la Svizzera, anch’essa sita a Opfikon, e il sito di produzione di Neuchâtel non sono interessati dai tagli occupazionali.

L’azienda aveva annunciato il programma di risparmio il 9 maggio, in occasione della presentazione dei risultati annuali. L’obiettivo di Takeda è quello di collocarsi in modo ottimale per la crescita in futuro. Stando a quanto comunicato, attualmente ha diversi progetti in fase avanzata di sviluppo.

Il gruppo farmaceutico sviluppa e produce medicinali. L’azienda impiega più di 50’000 persone in oltre 70 Paesi.