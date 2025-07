Zurigo avrà tribunale per controversie commerciali internazionali

Keystone-SDA

In futuro le imprese internazionali potranno risolvere le loro controversie a Zurigo: verrà infatti istituita una "Zurich International Commercial Court" (ZICC) presso l'Handelsgericht, il tribunale commerciale. Se necessario i casi saranno discussi in inglese.

(Keystone-ATS) Saranno utilizzate le strutture e le competenze dei giudici esistenti, ha indicato oggi il cantonale. Non verrà quindi impiegato personale supplementare, perché almeno all’inizio è atteso un numero basso di dossier. Se la quantità di casi dovesse aumentare, eventuali costi aggiuntivi saranno interamente coperti dalle tasse del tribunale.

Con la nuova iniziativa Zurigo segue una tendenza internazionale: anche altri paesi, come Germania, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi, hanno camere di tribunale a sé stanti per cause commerciali globali.

Il gran consiglio zurighese aveva voluto una corte di giustizia di tale tipo già nel 2019. All’epoca però non era ancora possibile realizzarla per motivi legali: prima la Confederazione ha dovuto rivedere il Codice di procedura civile, le cui modifiche sono entrate in vigore nel gennaio 2025.