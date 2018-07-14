今は昔 スイスの衝撃的なベビースイミング教室の過去映像が話題に Deganit Perez 社会 スポーツ ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 (en) The internet can’t believe how the Swiss used to teach babies to swim 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E4%BB%8A%E3%81%AF%E6%98%94_%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%8C%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E3%81%AB/44245502" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/07/14 9:00に配信されました2018-07-14 09:00 スイスで１９７３年に撮影されたベビースイミング教室の映像が、インターネット上で広まり衝撃を与えている。一体どんな指導方法だったのか？（RTS/swissinfo.ch）（英語からの翻訳・ムートゥ朋子） Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア