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今は昔 スイスの衝撃的なベビースイミング教室の過去映像が話題に

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スイスで１９７３年に撮影されたベビースイミング教室の映像が、インターネット上で広まり衝撃を与えている。一体どんな指導方法だったのか？（RTS/swissinfo.ch）

（英語からの翻訳・ムートゥ朋子）

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