スイスで寒中水泳 スイスの寒中水泳愛好家たち

Nadja Capone, Berne

ロシア正教会では１月の「公現祭」の祭日に、氷点下の中、川や湖に飛び込む伝統行事のあることがスイスでもよく知られている。だが、冬に冷たい水に飛び込むのは、ロシア人だけではない。スイスでも毎年１２～３月にかけて寒中水泳を楽しむ人たちがいる。寒中水泳に魅了された人たちを取材した。 ...