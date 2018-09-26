解ける氷河 「緑のスポンジ」を保護して水を守る Luigi Jorio 環境 天候 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：9 他言語で配信中：9 他言語で配信中：9 (ar) حماية "الإسفنجات الخضراء" من أجل الحفاظ على الماء (de) "Grüne Schwämme" schützen, um Wasser zu speichern (en) Protecting ‘green sponges’ to store water (es) Proteger "esponjas verdes" y preservar el agua (fr) Protéger les «éponges vertes» pour préserver l’eau (it) Proteggere le "spugne verdi" per preservare l'acqua (pt) Proteger as "esponjas verdes" para preservar a água (ru) Объединяя традиционные знания и новые технологии (zh) 为了冰川水投入使用无人机 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E8%A7%A3%E3%81%91%E3%82%8B%E6%B0%B7%E6%B2%B3_-%E7%B7%91%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8-%E3%82%92%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B0%B4%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B/44425384" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/09/26 11:00に配信されました2018-09-26 11:00 (Luigi Jorio/swissinfo.ch) Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア