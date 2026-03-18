スイス中銀、2025年の為替介入額は52億フランに
スイス国立銀行（中央銀行、SNB）が17日発表した年次報告書によると、2025年通年の外貨購入額は52億フラン（約１兆円）と、例年に比べ少なかった。まとまった外貨買いは、ドナルド・トランプ米大統領の「解放記念日」で幕を開けた4～6月期以降に行われた。
おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
公表済みだった1～9月期の外貨購入額は52億フランをやや下回る額だったため、10～12月の介入額は皆無または微小だった計算になる。SNBは今月末に10～12月分の詳細を公表する。
介入の大部分は4～6月期に集中し、51億フラン弱に達した。トランプ大統領が多くの国に課す高関税を発表した「解放の日」を機に、為替市場ではドル安が進み、それに伴ってスイスフランが大幅に上昇した。フラン高騰に歯止めをかけるため、SNBは介入に踏み切ったとみられる。
ただスイスにとって、政治的な理由から外貨購入は極めてデリケートな問題だ。アメリカは何度かスイスを為替操作国と認定しており、アメリカと関税協定の交渉を続けるスイスにとって好ましくない状況となっている。
英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子
スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。