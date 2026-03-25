中東情勢不安で湾岸地域便に影響、10月まで運休も スイス航空も対象
「中東情勢の不安定化」を受け、スイスの航空会社スイス・インターナショナル・エアラインズ（SWISS）およびルフトハンザ・グループ各社は、テルアビブおよびドバイ行きの全便について、一部例外を除き、5月31日まで運航を取りやめると発表した。
アブダビ、アンマン、ベイルート、リヤド、エルビル、ダンマーム、マスカット、テヘランとの路線は、10月24日まで運休する。
SWISSのウェブサイトは、乗客および乗員の安全確保はルフトハンザ・グループの最優先事項と説明。地域情勢が流動的であることから、各航空会社の判断により今後も変更が生じる可能性があるとしている。
今回の措置は、ルフトハンザ、SWISS、オーストリア航空、ブリュッセル航空、ITAエアウェイズ、エーデルワイス航空に影響する。ユーロウィングスは、テルアビブ、ベイルート、エルビルへの運航を4月30日まで停止する。
影響を受ける乗客は、追加料金なしで後日の便に変更できるほか、航空券の全額払い戻しを受けることも可能としている。
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英語からのGoogle翻訳：大野瑠衣子
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