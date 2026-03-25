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中東情勢不安で湾岸地域便に影響、10月まで運休も　スイス航空も対象

ルフトハンザ：10月まで湾岸地域への運航を見合わせ、スイス航空も同様
アブダビ、アンマン、ベイルート、リヤド、エルビル、ダンマーム、マスカット、テヘランとの路線は、10月24日まで運休する Keystone-SDA

「中東情勢の不安定化」を受け、スイスの航空会社スイス・インターナショナル・エアラインズ（SWISS）およびルフトハンザ・グループ各社は、テルアビブおよびドバイ行きの全便について、一部例外を除き、5月31日まで運航を取りやめると発表した。

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Keystone-SDA

アブダビ、アンマン、ベイルート、リヤド、エルビル、ダンマーム、マスカット、テヘランとの路線は、10月24日まで運休する。

SWISSのウェブサイトは、乗客および乗員の安全確保はルフトハンザ・グループの最優先事項と説明。地域情勢が流動的であることから、各航空会社の判断により今後も変更が生じる可能性があるとしている。

今回の措置は、ルフトハンザ、SWISS、オーストリア航空、ブリュッセル航空、ITAエアウェイズ、エーデルワイス航空に影響する。ユーロウィングスは、テルアビブ、ベイルート、エルビルへの運航を4月30日まで停止する。

影響を受ける乗客は、追加料金なしで後日の便に変更できるほか、航空券の全額払い戻しを受けることも可能としている。

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。

英語からのGoogle翻訳：大野瑠衣子

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