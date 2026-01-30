スイスの時計輸出、2年連続で減少

2025年のスイス時計輸出は2年連続で減った。中国向け輸出の不振が響いた Keystone-SDA

2025年のスイスの時計輸出額は256億フラン（約5兆1300億円）と、前年を1.7％下回った。特に中国・香港への輸出が大きく減少した。

連邦税関・国境警備局（FOCBS）とスイス時計協会（FH）が29日発表した。輸出額は2023年に過去最高を記録したあと、2024年に2.8％減った。2025年は2年連続の減少となったが、減少幅は縮小した。

地域別にみると、最大市場のアメリカ向けは0.5％減った。「関税関連の発表に大きな影響を受けた」（FH）。輸出先第2位の日本向けは5.8％減、第3位の中国向けは12.1％減だった。中国向けは2年間で3分の1以上減った。

一方、アラブ首長国連邦（UAE）向けが3.5％増、韓国向けが2.4％増、サウジアラビア向けが8.9％増と好調だった。

FHはプレスリリースで「スイスの時計業界にとって、2025年度は大きな不確実性とより厳しい市場環境が特徴的だった」と述べた。金（ゴールド）とスイスフラン相場が記録的な高値に達したため、スイス製時計の製造コストが大幅に増えた。

ただ年末に反転の兆しもみられた。2025年12月の輸出額は、前年同月比3.3%増の21億フランとなった。

12月の輸出額を地域別にみると、アメリカ向けが19.2％と大幅に増えた。ただ中国（6.8%減）と香港（8.0%減）への輸出は減少を続けた。

FHによれば、2026年は依然として不確実性が強く、輸出はよくても横ばい圏にとどまる可能性が高いという。

アメリカの関税をめぐる懸念は払拭されておらず、中国市場もすぐには回復しないと予想されている。

