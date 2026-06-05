‘Aliados’ dos EUA na Colômbia são ‘genocidas’ e ‘narcotraficantes’, diz Petro à AFP

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Os “aliados” dos Estados Unidos na Colômbia são “genocidas” e “narcotraficantes”, disse nesta quinta-feira (4) o presidente colombiano, Gustavo Petro, à AFP, após o apoio do presidente Donald Trump ao candidato da extrema direita no segundo turno das eleições presidenciais no país, que acontece no próximo dia 21.

Washington apoiou o advogado Abelardo de la Espriella, que liderou o primeiro turno no último domingo, superando o candidato de Petro, o senador Iván Cepeda.

“Seus aliados na Colômbia vêm do regime narco-paramilitar; são genocidas e narcotraficantes”, afirmou o primeiro presidente colombiano de esquerda, em entrevista na sede da Presidência, em Bogotá.

“Lamento que figuras e governos que querem lutar contra o narcotráfico estejam ajudando a, precisamente, levar o poder político na Colômbia ao crime”, disse Petro. A esquerda acusa De la Espriella de representar o “fascismo mafioso”.

O advogado, 47, acumulou uma grande fortuna após representar durante anos figuras como paramilitares, fraudadores e astros do futebol. Após o apoio de Trump, o jurista prometeu se relacionar com Washington “como nunca antes” caso seja eleito presidente.

A relação histórica entre Estados Unidos e Colômbia tornou-se tensa durante o governo Petro, que enfrentou Trump nas redes sociais em diversas ocasiões. O americano o chamou de “líder do narcotráfico” e impôs sanções financeiras contra ele, em meio ao aumento da violência no país, maior produtor mundial de cocaína.

Petro afirmou que a direita é que “sempre esteve ligada ao narcotráfico” na Colômbia.

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