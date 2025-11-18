‘Deveria ter ido num boteco’, diz Lula sobre críticas de chanceler alemão a Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (18), em tom de brincadeira, que Friedrich Merz “deveria ter ido num boteco” no Pará, depois das críticas do chanceler alemão a Belém, sede da COP30, que provocaram indignação no país.

Com clima quente e úmido, a capital paraense tem 1,4 milhão de habitantes, metade dos quais vive em favelas.

A polêmica começou quando a imprensa brasileira reproduziu as declarações de Merz na última terça-feira, quando voltou para a Alemanha após participar da cúpula de líderes, em 6 e 7 de novembro, antes da conferência climática da ONU.

Durante um congresso comercial em Berlim, Merz elogiou a beleza da Alemanha e disse que toda a sua comitiva tinha ficado feliz em sair de Belém.

“Perguntei a alguns jornalistas que me acompanharam no Brasil na semana passada, ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão”, disse Merz.

“Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha daquele lugar”, acrescentou.

Em tom jocoso, o presidente Lula (PT) tomou nota da queixa de Merz.

“Ele, na verdade, deveria ter ido num boteco no Pará (…), deveria ter dançado no Pará (…), deveria ter provado a culinária do Pará”, disse Lula durante um ato em Ximboá, no Tocantins.

“Porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará”, acrescentou.

– “Discurso preconceituoso” –

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi mais duro ao denunciar o “discurso preconceituoso” de Merz.

“Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia”, postou Barbalho na segunda-feira na rede X.

O governador pediu, ainda, “menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas”.

Durante a cúpula, Merz prometeu que a Alemanha fará um “aporte significativo” à iniciativa brasileira na COP30 de criar um fundo de investimentos para proteger as florestas tropicais, embora não tenha mencionado um valor.

Consultado pela AFP, um porta-voz de Merz disse que o chanceler alemão “tem um grande respeito de que uma conferência de tal magnitude seja realizada em Belém”.

O prefeito da capital paraense, Igor Normando (MDB), disse, em um vídeo também publicado no X, que o “preconceito e a arrogância” das falas de Merz contrastam com o fascínio demonstrado pelos visitantes alemães nas ruas da cidade.

Na segunda-feira, quando a polêmica veio à tona, o ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, saudou o “povo maravilhoso do Brasil”, que o cativou “com sua hospitalidade calorosa” durante a sessão plenária da COP30.

“Viva a Amazônia”, concluiu.

Empenhado em realizar a conferência em Belém para mostrar ao mundo a realidade do povo que vive na Amazônia, Lula resistiu às críticas sobre a escassez de acomodações para receber os mais de 40 mil credenciados.

“A gente quer que as pessoas vejam a real situação das florestas, dos nossos rios, dos nossos povos que moram lá”, afirmou o presidente antes da abertura da COP30.

