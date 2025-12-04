‘Mudou a minha vida’: ex-presidente de Honduras agradece a Trump por indulto

O ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeceu, nesta quarta-feira (3), a Donald Trump por ter perdoado uma condenação a 45 anos de prisão por narcotráfico, e disse que o presidente americano mudou a sua vida.

Trump indultou o político como parte da sua intervenção nas eleições presidenciais hondurenhas do último domingo, em que apoia o direitista Nasry Asfura, do Partido Nacional, a mesma legenda com a qual Hernández governou entre 2014 e 2022.

“O senhor analisou os fatos, reconheceu a injustiça e agiu com convicção. Mudou a minha vida, e nunca me esquecerei disso”, publicou Hernández nos Estados Unidos, ao ressurgir nas redes sociais após sair de uma prisão americana na segunda-feira.

O ex-presidente, que havia solicitado o indulto a Trump em outubro, não planeja, no momento, retornar a Honduras ou à política por temer por sua vida, informou à AFP sua mulher, Ana García.

Hernández, 57, reiterou no X que foi vítima de uma “armadilha” do ex-presidente democrata Joe Biden e de sua vice-presidente para ser acusado de ajudar a introduzir centenas de toneladas de drogas nos Estados Unidos em um “julgamento fraudulento”.

“Não havia provas reais, apenas acusações de criminosos que buscavam vingança. Mas a verdade da minha inocência prevaleceu.”

O indulto concedido a Hernández abalou as eleições gerais em Honduras, nas quais o candidato apoiado por Trump se encontra tecnicamente empatado com o apresentador de TV de direita Salvador Nasralla, após a apuração de 80% das atas de votação.

