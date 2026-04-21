Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Nenhuma delegação iraniana viajou ao Paquistão –

A televisão estatal iraniana afirmou nesta terça-feira que nenhuma delegação do país viajou ao Paquistão para a segunda rodada de negociações com os Estados Unidos.

“Até o momento, nenhuma delegação do Irã viajou para Islamabad, no Paquistão, seja a delegação principal ou a secundária”, informou.

– Trump diz que recuperar o urânio do Irã “será um processo longo e difícil”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que obter o urânio do Irã seria um processo “longo e difícil” após os ataques americanos do ano passado contra os locais nucleares de Teerã.

– Israel desarmará o Hezbollah por meios “militares e diplomáticos –

Israel vai desarmar o grupo libanês pró-Irã Hezbollah por meios “militares e diplomáticos”, declarou nesta terça-feira o ministro da Defesa, Israel Katz.

– Petróleo em queda –

Às 7h05 GMT (4h05 de Brasília), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 1,4%, a 88,35 dólares.

O Brent do Mar do Norte, referência mundial, perdia 0,7%, a 94,78 dólares.

– Frota iraniana contornou o bloqueio americano –

Segundo a empresa de dados marítimos Lloyd’s List Intelligence, “pelo menos 26 navios da frota fantasma iraniana burlaram o bloqueio americano” desde a sua implementação há uma semana.

– Conselho de Segurança condena ataque que matou soldado francês no Líbano –

Os membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram na segunda-feira o ataque que matou um soldado francês e feriu três no Líbano.

A França e a ONU atribuem a emboscada ao movimento islamista Hezbollah.

— Irã disposto a jogar “novas cartas no campo de batalha” se a guerra recomeçar —

O Irã está disposto a jogar “novas cartas no campo de batalha” caso a guerra seja retomada, advertiu o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, antes do fim do cessar-fogo na quarta-feira (22) à noite.

“Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças e, nas últimas duas semanas, estivemos nos preparando para mostrar novas cartas no campo de batalha”, escreveu na rede social X.

— Israel e Líbano se reunirão nos EUA esta semana —

Os Estados Unidos sediarão na quinta-feira novas negociações entre Israel e Líbano com vistas a um acordo de paz, disse à AFP um funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato.

“Continuaremos facilitando discussões diretas e de boa-fé entre ambos os governos”, afirmou.

— Trump suspenderá o bloqueio ao Irã apenas quando houver acordo de paz —

O presidente Donald Trump afirmou que não suspenderá o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do Irã enquanto não houver um acordo de paz com Teerã.

“O BLOQUEIO, que não levantaremos até que haja um ‘ACORDO’, está destruindo completamente o Irã. Eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia, uma cifra insustentável, mesmo no curto prazo”, escreveu em sua plataforma Truth Social.

— Delegação dos EUA partirá “em breve” para o Paquistão para diálogo com o Irã —

Uma delegação americana liderada pelo vice-presidente JD Vance partirá “em breve” para o Paquistão para uma nova rodada de negociações de paz com o Irã, informou à AFP uma fonte próxima às conversas.

Essa informação surge pouco depois de Trump afirmar ao New York Post que os negociadores americanos já estavam a caminho.

— Sobe para 2.387 o número de mortos no Líbano —

Os ataques israelenses no Líbano mataram ao menos 2.387 pessoas desde que, em 2 de março, começou essa frente da guerra contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, informou o governo libanês.

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