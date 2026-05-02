Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– “Somos como piratas”, diz Trump –

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que seus soldados estão atuando “como piratas” na interceptação de navios iranianos, no âmbito do bloqueio naval de seus portos.

“Aterrissamos em cima e assumimos o controle do barco. Ficamos com a carga, ficamos com o petróleo. É um negócio muito rentável”, disse Trump durante um comício na Flórida. “Somos como piratas”, acrescentou, sendo aclamado pelo público.

– Nobel da paz iraniana hospitalizada –

A ativista iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2023, está hospitalizada no Irã após “uma deterioração catastrófica de sua saúde”, destacou sua fundação.

Mohammadi foi detida em dezembro, após criticar as autoridades religiosas iranianas em um funeral, e seus apoiadores há meses alertam para seu frágil estado de saúde.

– Dois homens são executados no Irã –

A justiça iraniana anunciou a execução, neste sábado (2), de dois homens que tinham sido declarados culpados de espionar para Israel.

“Yaqub Karimpur e Nasser Bekrzadeh foram enforcados por cooperação no tema da inteligência e espionagem em benefício do regime sionista”, destacou o Mizan, órgão de imprensa do poder Judiciário, sem detalhar quando foram detidos.

– “Provável” retomada da guerra –

Um alto comando militar iraniano considerou “provável” que o conflito armado com os Estados Unidos seja retomado, dada a estagnação das negociações e as críticas do presidente americano, Donald Trump, à última proposta de Teerã.

“É provável que o conflito com os Estados Unidos seja retomado, e os fatos demonstram que os Estados Unidos não respeitam nenhuma promessa, nem acordo”, disse Mohamad Jafar Asadi, inspetor-adjunto do comando militar central Jatam al Anbiya, citado pela agência iraniana Fars.

– Líbano registra 13 mortos em ataques de Israel –

Os ataques israelenses contra o sul do Líbano deixaram pelo menos 13 mortos na sexta-feira, informou o Ministério da Saúde libanês em um novo balanço.

Oito das vítimas morreram em bombardeios contra a aldeia de Habbuch, cuja população tinha sido ordenada a evacuar pelo exército israelense apesar da trégua.

– Sistemas antimísseis Patriot para o Catar –

Os Estados Unidos aprovaram a venda de sistemas antimísseis Patriot ao Catar, país do Golfo que foi alvo de ataques do Irã, por uma quantia superior a 4 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 20 bilhões), anunciou o Departamento de Estado na sexta-feira.

Washington também deu luz verde a vendas de armamento destinado a Israel, Kuwait e Emirados Árabes Unidos por um total superior a 8,6 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 43 bilhões).

– Washington retira tropas da Alemanha –

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, ordenou a retirada de aproximadamente 5.000 dos 35.000 militares destacados na Alemanha no prazo de um ano, informou o Pentágono na sexta-feira.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, relativizou a medida, assinalando que “era esperada”, e pediu aos países europeus para “assumirem uma responsabilidade maior” em sua segurança.

O anúncio ocorre após declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, que disse que os Estados Unidos não têm “nenhuma estratégia” no Irã e que Teerã os “humilhava”.

– Trump declara ao Congresso dos EUA que hostilidades com o Irã “terminaram”-

Trump considerou que as hostilidades com o Irã “terminaram”, em carta enviada aos líderes do Congresso americano, na qual afirmou cumprir com uma lei que exige que o presidente obtenha a autorização do Legislativo para prorrogar um conflito para além de 60 dias.

– Catorze soldado iranianos morrem em operação de desminagem –

Catorze soldados iranianos morreram na sexta-feira, durante operações para desativar artefatos explosivos sem detonar na província de Zanyan, no noroeste do Irã, reportaram veículos de imprensa locais.

– Líder iraniano convoca batalha econômica –

O líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, instou seu povo a travar uma batalha econômica e a “frustrar” seus inimigos.

Em uma declaração por escrito, Khamenei pediu, ainda, para “priorizar o consumo de produtos manufaturados no país” e disse que “os proprietários de negócios afetados devem evitar, na medida do possível, as demissões e a separação de sua força de trabalho”.

– Trump, insatisfeito com nova proposta iraniana –

Trump disse, na sexta-feira, que não está “satisfeito” com a nova proposta do Irã.

“Neste momento, não estou satisfeito com o que oferecem”, disse Trump a jornalistas. “Estão pedindo coisas com as quais não posso concordar”, acrescentou.

O Irã tinha apresentado sua nova oferta para diálogos com os Estados Unidos através do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países.

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