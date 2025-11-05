Acidente com avião de carga deixa sete mortos nos EUA

afp_tickers

2 minutos

Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas na terça-feira (4) na queda de um avião de carga da empresa de logística UPS logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Louisville, nos Estados Unidos.

O avião explodiu em chamas ao atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto, o que formou uma longa coluna de fumaça preta sobre a região.

“As notícias de Louisville são duras esta noite, pois o número de mortos chegou a pelo menos sete. E o número deve aumentar”, escreveu na rede social X o governador de Kentucky, Andy Beshear.

“As equipes de emergência estão no local e trabalhando arduamente para extinguir o incêndio e prosseguir com a investigação”, acrescentou.

A UPS havia informado em um comunicado que três membros da tripulação estavam a bordo da aeronave, sem confirmar se havia vítimas fatais ou feridos.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.

O motivo da queda é investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). O acidente ocorreu em meio a uma das paralisações governamentais mais longas da história dos Estados Unidos.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, havia alertado mais cedo para um “caos em massa” devido à falta de funcionários de controle aéreo. “Vocês verão cancelamentos em massa e talvez vejam fecharmos algumas partes do espaço aéreo.”

No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.

des-jgc/aha/cjc/dga/lb/fp