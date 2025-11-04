Alemanha vai construir ‘fábrica de IA’ para reduzir dependência de China e EUA

A operadora de telecomunicações alemã Deutsche Telekom e a gigante americana dos semicondutores Nvidia anunciaram, nesta terça-feira (4), a construção de uma grande “fábrica de IA” subterrânea na Alemanha para reduzir sua dependência da China e dos Estados Unidos.

A construção do futuro centro de dados começará no primeiro trimestre de 2026 e demandará um investimento de um bilhão de euros (6,16 bilhões de reais).

Segundo um comunicado, o objetivo é criar “uma infraestrutura soberana segura e potente” de IA voltada para “grandes organizações, pequenas e médias empresas e start-ups”.

A “fábrica” ficará em Munique, será subterrânea e terá três ou quatro andares. A Deutsche Telekom será a encarregada da construção e suas instalações serão dotadas de aplicativos desenvolvidos pela gigante alemã de software SAP.

Embora a Nvidia seja uma empresa americana, os dados dos clientes ficarão armazenados na Alemanha, um fator-chave para reduzir a dependência tecnológica da China e dos Estados Unidos, com empresas como Google, Microsoft e OpenAI dominando o mercado.

As empresas envolvidas no projeto destacaram a “proteção, segurança e confiabilidade dos dados”, uma questão cada vez mais importante para os governos europeus.

“Somente funcionários certificados de empresas alemãs ou europeias trabalharão nestes dados e nesta infraestrutura”, assegurou Timotheus Höttges, CEO da Deutsche Telekom.

A Alemanha é um dos países da União Europeia que dão mais importância à privacidade de dados e, segundo um estudo a consultoria Accenture, publicado na segunda-feira, 72% das organizações privadas e públicas alemãs querem soluções de IA locais.

O futuro centro de dados já conta com dez sócios, entre eles o conglomerado industrial alemão Siemens.

O projeto está inserido na iniciativa nacional “Made 4 Germany”, que reúne mais de uma centena de empresas e tem como objetivo reforçar a competitividade industrial alemã e a digitalização de sua economia.

