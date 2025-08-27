América Latina se une em torno do financiamento climático antes da COP30

Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe se uniram nesta terça-feira em torno do fortalecimento das fontes de financiamento frente à crise climática na região, antes da COP30.

As autoridades se reuniram na Cidade do México para “lançar as bases de uma narrativa regional” frente ao aquecimento global e fortalecer “a liderança” da América Latina antes da COP30, que será realizada em novembro, no Brasil.

“Reafirmamos a urgência de ampliar a provisão de meios de implementação por parte dos países desenvolvidos para a nossa região”, diz a declaração ministerial, divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente do México. “Enfatizamos que o financiamento climático deve ser novo, adicional, previsível, adequado e acessível.”

O México propôs a criação de um fundo regional para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Em nível global, existe um fundo para ajudar os países vulneráveis a lidar com os danos causados por esse fenômeno, cuja criação foi acordada na COP28.

A vulnerabilidade da América Latina frente à crise climática “é alarmante”, afirmou a ministra mexicana do Meio Ambiente, Alicia Bárcena, ao justificar a necessidade de um financiamento maior.

Embora a região gere apenas 11,3% das emissões poluentes globais, 74% dos países que a compõem vivenciaram “fenômenos climáticos recorrentes”, ressaltou Alicia.

