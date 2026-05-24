Ataque com bomba contra trem deixa mais de 20 mortos no Paquistão

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Pelo menos 24 pessoas morreram neste domingo (24) em um ataque com bomba contra um trem que transportava militares na instável província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, informou um alto funcionário à AFP.

A violência tem se intensificado nos últimos meses nesta província que faz fronteira com o Irã, onde atuam grupos separatistas como o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), que reivindicou a autoria do ataque em Quetta, a capital da província.

Entre as vítimas estavam soldados, disse o funcionário, acrescentando que mais de 50 ficaram feridos.

Imagens do local mostravam um vagão de trem destruído, tombado de lado, com pessoas entrando nele em busca de sobreviventes e outras carregando macas com vítimas ensanguentadas, e militares armados.

“Quando ouvi a explosão, pensei que fosse um ataque”, disse Mujib Ahmad à AFP. “Saí e vi a devastação e meu carro completamente destruído”, relatou.

A fonte oficial disse à AFP que o trem transportava militares e suas famílias de Quetta para Peshawar, no noroeste do Paquistão.

“Um carro com explosivos atingiu um dos vagões do trem, causando uma enorme explosão”, disse ele.

As janelas se estilhaçaram e veículos próximos foram destruídos. Segundo um policial, o artefato explosivo pesava 35 quilos.

Outro oficial disse à AFP que os militares estavam viajando para celebrar o Eid al-Adha, um dos principais feriados do calendário muçulmano, que começa na terça-feira.

O BLA, o grupo separatista mais ativo na província e considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, reivindicou a autoria do ataque em um comunicado enviado à AFP.

Esse grupo intensificou seus ataques contra instalações militares, prédios da administração civil e até mesmo trabalhadores paquistaneses de outras províncias ou de empresas estrangeiras instaladas no Baluchistão.

“Tais atos covardes de terrorismo não podem enfraquecer a determinação do povo paquistanês”, disse o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

O Baluchistão é a província mais pobre e a maior do Paquistão. Está atrasado em relação ao resto do país em quase todos os índices, incluindo educação, emprego e desenvolvimento econômico.

Os separatistas baluchis acusam o governo paquistanês de explorar o gás natural e os abundantes recursos minerais da província sem nenhum benefício para a população local.

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