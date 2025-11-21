Ataque de urso pardo a grupo escolar deixa 4 hospitalizados no Canadá

2 minutos

Quatro pessoas foram hospitalizadas após o ataque de um urso pardo a um grupo escolar em uma área remota do Canadá, habitada pelo povo indígena Nuxalk, informaram as autoridades nesta sexta-feira (21).

O grupo foi atacado na tarde de quinta-feira na localidade de Bella Coola, na província de Columbia Britânica, indicou o serviço regional de saúde em comunicado.

“Os paramédicos ofereceram tratamento de emergência a quatro pacientes e os levaram ao hospital”, disse o serviço na nota, na qual informa que dois pacientes estão em “estado grave” e outros dois com ferimentos sérios.

Outras sete pessoas receberam atendimento no local do incidente, mas não necessitaram de hospitalização, acrescentaram as autoridades provinciais.

O comunicado não detalha as idades dos feridos por um pedido das famílias, por isso não é possível dizer se há crianças entre eles.

Na quinta-feira, a comunidade indígena Nuxalk informou através do Facebook que foi afetada pelo ataque e alertava sobre a presença de um “urso agressivo na área”.

A escola Acwsalcta dos Nuxalk também informou no Facebook que fecharia nesta sexta “devido ao incidente do urso”.

Veronica Schooner contou à imprensa local que seu filho estava no grupo que sofreu o ataque, mas que ele não ficou ferido. “Ele disse que o urso chegou muito perto dele, mas que estava atrás de mais alguém”, declarou a mulher ao veículo de informação CP.

Na quinta-feira, a comunidade Nuxalk reportou que o urso continuava à solta e pediu aos moradores que procurassem abrigo.

Ao ser consultado por telefone, o escritório administrativo desta comunidade indígena não quis confirmar se o alerta continuava vigente nesta sexta.

O serviço de conservação da Columbia Britânica não pôde ser localizado de imediato para confirmar se o urso já havia sido encontrado.

