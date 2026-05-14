Ataque russo contra Kiev deixa um morto e dezenas de feridos

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Um ataque noturno russo em larga escala contra Kiev e sua região deixou um morto e mais de 30 feridos, anunciaram nesta quinta-feira (14) as autoridades da capital ucraniana.

As sirenes antiaéreas foram acionadas e várias explosões foram ouvidas durante toda a noite, segundo correspondentes da AFP. Os moradores da capital buscaram abrigo nas estações de metrô.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia lançou mais de 670 drones e 56 mísseis no ataque, principalmente contra alvos em Kiev.

“Estas não são, certamente, as ações de quem acredita que a guerra está chegando ao fim. É importante que os aliados não permaneçam em silêncio diante do ataque”, escreveu Zelensky nas redes sociais. Ele advertiu que mais pessoas podem estar presas sob os escombros.

Segundo o serviço de emergências de Kiev, uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas, incluindo uma criança.

O ataque atingiu seis distritos da capital, assim como outros seis de sua região, segundo as autoridades militares.

Após uma trégua de três dias por ocasião das comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, os ataques diários da Rússia contra cidades ucranianas foram retomados na madrugada de terça-feira.

Zelensky afirmou que a Rússia lançou ao menos 800 drones na quarta-feira contra o país.

De acordo com dados da Missão de Observação dos Direitos Humanos da ONU, do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, até janeiro deste ano, quase 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos.

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