Atriz belga Emilie Dequenne morre aos 43 anos vítima de um tipo raro de câncer

2 minutos

A atriz belga Emilie Dequenne, vencedora em 1999 do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por “Rosetta”, filme dos irmãos Dardenne também premiado com a Palma de Ouro, faleceu no domingo na região de Paris aos 43 anos.

A artista passou vários dias em cuidados paliativos, segundo sua família e seu agente, que anunciaram a morte à AFP.

Dequenne revelou em outubro de 2023 que lutava contra um câncer da glândula suprarrenal, um câncer raro frequente, diagnosticado dois meses antes, que a mantinha afastada das filmagens.

“Que batalha mais implacável! E não se escolhe…”, publicou a atriz no Instagram em 4 de fevereiro, por ocasião do Dia Mundial contra o Câncer.

Em dezembro, ela declarou em uma entrevista à televisão francesa que lutava contra uma doença cada vez mais agressiva, o que significava que “não viveria tanto quanto esperava”.

Eemilie Duquenne estreou no cinema aos 18 anos em “Rosetta”, um filme dos cineastas belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, que rendeu o prêmio de melhor interpretação no Festival de Cannes em 1999.

“Trabalhamos durante 20 minutos e ficamos muito impressionados por sua força”, disse Luc Dardenne nesta segunda-feira.

“Injetou uma enorme vitalidade a um filme que já seguia a 100 quilômetros por hora”, declarou Gilles Jacob, ex-presidente do festival, em uma mensagem enviada à AFP.

Vários atores franceses, como Jean Dujardin, Tahar Rahim e Vincent Macaigne, lamentaram a morte.

Na última foto publicada por Dequenne no Instagram, a atriz Juliette Binoche a agradeceu por compartilhar o que estava vivendo “com tanto ardor e generosidade”.

“O cinema francófono perdeu, cedo demais, uma atriz talentosa que ainda tinha muito a oferecer”, lamentou a ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, na rede social X.

Emilie Duquenne esteve no ano passado pela última vez no tapete vermelho de Cannes com seu marido, o ator Michel Ferracci, sorridente e com cabelo curto devido ao tratamento, para celebrar o 25º aniversário de “Rosetta” e apresentar seu último filme, com o título simbólico “Survivre” (Sobreviver).

Ela deixa uma filha, Milla, nascida em 2002.

