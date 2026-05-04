Atropelamento na Alemanha deixa dois mortos

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Duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um carro atropelou pedestres em Leipzig, no leste da Alemanha, nesta segunda-feira (4), anunciaram as autoridades.

“Um carro atingiu vários pedestres na rua Grimmaische antes de fugir do local. O motorista foi preso e não representa mais uma ameaça”, informou a polícia municipal na rede X.

O prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, confirmou que duas pessoas morreram. “Não sabemos nada específico sobre as motivações, não sabemos nada sobre o autor” dos fatos, enfatizou.

O chefe do corpo de bombeiros local, Axel Schuh, confirmou o saldo de dois mortos.

Além disso, duas pessoas ficaram gravemente feridas e várias outras foram afetadas, disse ele.

Vários policiais, bombeiros e paramédicos foram enviados ao local, além de dois helicópteros.

A Alemanha tem sofrido uma série de ataques com veículos nos últimos anos. Em dezembro de 2024, pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando um carro invadiu um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste do país.

Ataques semelhantes ocorreram em Munique e Berlim.

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