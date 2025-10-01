Autoridades realizam buscas por homem que decapitou leão-marinho nos EUA

Um homem que cortou a cabeça de um leão-marinho morto está sendo procurado pelas autoridades nos Estados Unidos, onde um incidente similar foi registrado há menos de um ano.

Os agentes afirmam que um homem de meia idade utilizou uma faca de caça para decapitar o leão-marinho na Califórnia, no oeste do país, em julho, e oferecem uma recompensa de 20 mil dólares (R$ 106,3 mil) para qualquer um que puder ajudar a levá-lo à Justiça.

“Depois de serrar a cabeça de um leão-marinho, ele a colocou em uma sacola plástica com zip-lock e deixou o local em um modelo novo de Cadillac Escalade de cor branca”, informou o departamento de pesca da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) em comunicado.

O homem, descrito como branco, calvo e com barba, e com entre 50 e 60 anos, cometeu este ato bizarro na praia de Point Pinos, cerca de 130km ao sul de San Francisco.

O incidente perturbador é o segundo do tipo registrado na região.

No Natal do ano passado, cerca de 96km a norte de San Francisco, um rapaz com cerca de 20 anos também arrancou a cabeça de outro mamífero marinho, a colocou em uma sacola plástica e fugiu em uma bicicleta elétrica.

Nos Estados Unidos é ilegal assediar, caçar, capturar ou matar espécies marinhas segundo uma lei federal.

Os leões-marinhos da Califórnia são uma das seis espécies deste pinípede e são avistados com frequência na costa oeste da América do Norte.

Conhecidos por sua inteligência, os leões-marinhos são às vezes treinados para atuarem em circos e aquários, e também já foram utilizados pela Marinha dos Estados Unidos para desenvolver operações militares.

