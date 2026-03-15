Bolsonaro tem melhora da função renal, mas segue sem previsão de alta

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora da função renal em seu terceiro dia na UTI, embora os médicos tenham reforçado o tratamento com antibióticos para combater a pneumonia que o mantém internado, informou o hospital DF Star, em Brasília, neste domingo (15).

Na sexta-feira, Bolsonaro, de 70 anos, foi transferido de urgência do presídio da Papuda, em Brasília, para o DF Star, após apresentar febre alta, baixa saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

O ex-presidente (2019-2022), cumpre, desde setembro, pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O boletim médico deste domingo informou que ele “evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal”, que tinha sofrido uma deterioração no sábado.

No entanto, um aumento dos “marcadores inflamatórios no sangue” levou à “necessidade de ampliar a cobertura dos antibióticos”.

Ainda não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva.

Os médicos diagnosticaram o ex-presidente com pneumonia bacteriana bilateral.

O quadro está associado às sequelas de uma facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral em 2018, que o levou várias vezes à sala de cirurgia.

Entre as sequelas, o ex-presidente sofre episódios recorrentes de soluços e vômitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou, em setembro, por ter tentado se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seus advogados pediram em várias ocasiões para Bolsonaro cumprir a pena em prisão domiciliar por motivos de saúde, mas o STF negou as solicitações.

Com as eleições presidenciais de outubro no horizonte, o nome de Bolsonaro segue dominando o debate político no país.

Seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se situa como o candidato da direita para enfrentar Lula, que disputará o quarto mandato.

ll/vel/mvv