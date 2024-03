Brasil cria 180,4 mil vagas formais de emprego em janeiro, acima do esperado

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – O Brasil abriu 180.395 vagas formais de trabalho em janeiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de criação líquida de 90.000 empregos, e representou alta frente ao saldo positivo de 90.031 de mês equivalente de 2023.

No mês passado, o país registrou 2,068 milhões de admissões e 1,887 milhão de desligamentos no mercado de trabalho formal.

Em janeiro, houve saldo positivo de vagas em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas, com destaque para a criação de 80.587 postos no setor de serviços e 67.029 na indústria. Ainda houve criação de 49.091 postos na construção e 21.900 na agropecuária.

Por outro lado, houve saldo negativo de 38.212 empregos formais no comércio.

Vinte e cinco das 27 Unidades Federativas registraram saldos positivos em janeiro, com São Paulo na liderança com 38.499 postos criados. Na ponta oposta, Maranhão teve o menor saldo, com fechamento de 831 vagas de trabalho formais.

No mês passado, o salário médio real de admissão subiu para 2.118,32 reais, uma alta real de 3,38% em relação ao mês anterior.