Cantora de jazz Cassandra Wilson morre aos 70 anos

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A cantora de jazz americana Cassandra Wilson, vencedora do Grammy, morreu na quarta-feira (2) aos 70 anos em sua cidade natal de Jackson, no Mississippi, anunciou seu agente em um comunicado.

“Cassandra Wilson faleceu pacificamente em sua casa, cercada por sua família, seus amigos íntimos e seu empresário”, afirmou Robert Torre em uma declaração à imprensa, na qual prestou homenagem à memória de uma “artista de jazz lendária”.

A causa da morte não foi divulgada e seu representante pediu que a privacidade da família seja respeitada.

Cantora, compositora e produtora, Wilson era conhecida em todo o mundo por sua voz de contralto grave e expressiva.

A artista colaborou durante sua carreira, entre outros, com Steve Coleman e Wynton Marsalis. Em 1997, recebeu o Grammy de melhor interpretação vocal de jazz por “New Moon Daughter”. Doze anos mais tarde, recebeu o prêmio de melhor álbum de jazz vocal por “Loverly”.

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