Casa Branca se opõe a ampliar acesso da Anthropic ao modelo Mythos, diz imprensa

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Por motivos de segurança, a Casa Branca se opõe aos planos da Anthropic de ampliar o acesso a seu novo modelo de inteligência artificial Mythos a 120 empresas, informou o Wall Street Journal.

A administração do presidente Donald Trump e a Anthropic acabam de começar a recompor suas relações após uma disputa pela negativa da empresa de IA de conceder às Forças Armadas o uso incondicional de seu software.

A Anthropic, também criadora do chatbot Claude, revelou recentemente seu potente modelo Mythos, mas não o lançou ao público alegando possíveis riscos de cibersegurança e preocupações de que ele possa ser usado por hackers.

Em vez disso, a empresa compartilhou uma versão do programa com companhias selecionadas, entre elas Apple, Microsoft e Nvidia, como parte de um projeto chamado “Glasswing” para ajudá-las a melhorar sua infraestrutura de segurança.

A startup propôs ampliar o acesso ao modelo a outras 70 empresas, o que elevaria o número total de organizações com acesso a cerca de 120, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira (29), citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Casa Branca, que está há meses em confronto com a Anthropic, se opõe à ampliação por motivos de segurança, segundo o jornal.

Segundo a reportagem, as autoridades também estão preocupadas com a possibilidade de a Anthropic não ter capacidade computacional suficiente para compartilhar a tecnologia com mais empresas sem afetar seu uso pelo governo.

Em fevereiro, no auge do confronto com a Anthropic, Trump instruiu seu governo a deixar de usar a tecnologia da empresa depois que o Pentágono a classificou como um “risco” para a cadeia de suprimentos de segurança nacional, algo normalmente reservado a organizações de países rivais.

A empresa contesta essas medidas na Justiça.

As tensões diminuíram depois que o CEO da Anthropic, Dario Amodei, se reuniu neste mês na Casa Branca com autoridades americanas, em conversas que a empresa classificou como “produtivas”.

No início desta semana, a Anthropic disse que estava investigando um acesso não autorizado ao Mythos depois que a Bloomberg News informou que um pequeno grupo de usuários em um fórum privado online havia obtido acesso.

A desenvolvedora com sede na Califórnia afirma que o Mythos pode detectar falhas de segurança até agora desconhecidas que existiram durante décadas em sistemas analisados tanto por especialistas humanos quanto por ferramentas automatizadas.

A empresa, no entanto, também foi acusada de exagerar os poderes de uma tecnologia que é seu principal negócio e motivo de uma concorrência acirrada com sua rival OpenAI.

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