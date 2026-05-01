Charles III tem recepção calorosa em Bermudas após visita aos EUA

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O rei Charles III fez uma escala, nesta sexta-feira (1º), no território insular britânico das Bermudas, após uma visita aos Estados Unidos.

Esta é a primeira visita de Charles a um território britânico ultramarino como monarca. A rainha Camilla não o acompanhou neste trecho da viagem.

O monarca saudou um grupo de estudantes e conversou com eles na escadaria da igreja de São Pedro, em Saint George’s.

“Obrigado por vir”, disse um membro do público, segurando uma pequena bandeira britânica no primeiro dos dois dias desta escala.

Charles III recebeu a saudação real e a banda do Regimento Real de Bermudas executou o hino nacional, antes de adotar um tom mais descontraído, com a música “Jamming”, de Bob Marley & The Wailers.

Na paróquia de Sandys, a comitiva real assistiu a danças dos Gombeys, bailarinos que mantêm uma tradição folclórica com influências africanas, caribenhas e nativas americanas.

Eles dançam em grupo, cada um com variações, e usam trajes coloridos, caracterizados por adornos de cabeça imponentes, que costumam arrematar com penas de pavão e capas, frequentemente adornadas com mais plumas.

Seus adereços também incluíam chocalhos, que simbolizaram as correntes que atavam os escravizados, e espelhos pequenos para afugentar os maus espíritos.

Também usaram máscaras pintadas, uma tradição que remonta à época em que os escravizados eram proibidos de dançar em público, o que os obrigava a esconder sua identidade.

Charles III também visitou uma exposição sobre o comércio transatlântico de escravos.

O rei chegou a Bermudas na tarde de quinta-feira, procedente dos Estados Unidos, onde fez uma visita de quatro dias, que foi considerada um sucesso.

Os reis agradeceram aos americanos pela “calorosa acolhida” durante sua primeira viagem aos EUA como monarcas. “Até a próxima… Deus abençoe os Estados Unidos”, postaram no X.

Charles, de 77 anos, se esquivou das tensões entre Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por sua negativa de se somar à guerra contra o Irã.

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